Programmation spéciale pour le Off-festival de poésie

Le Off-festival de poésie de Trois-Rivières proposera une programmation spéciale du 9 au 11 octobre pour mettre la poésie émergente sous les projecteurs.

Le 9 octobre, le Café Frida accueillera le vernissage de l’artiste Marie-Hélène Racine à l’occasion d’un cinq à sept. C’est à ce moment que sera aussi lancé le zine du OFF 2020. On y retrouvera les textes et images de Chloé Rousseau, Hector Ruiz, Andrée-Anne Cartier, Pascale Bérubé, Maude Jarry, Olivier Lussier et Elizabeth Leblanc-Michaud.

Un atelier d’écriture en plein air se tiendra le lendemain en après-midi. Le tour sera suivi d’une lecture publique à laquelle prendront part plusieurs poètes invités dont Louis Côté, Joliane Dufresne, Nicolas Jodoin et Orane Thibault.

Suivra un micro ouvert. Un protocole de désinfection du micro a été mis en place.

Le Off-festival de poésie se transportera ensuite à Montréal, le 11 octobre, pour distribuer des exemplaires du zine collectif dans des parcs.