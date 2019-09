Programmation culturelle estivale : 62 000 visiteurs au rendez-vous

Ce sont 62 000 personnes qui ont pris part à l’une ou l’autre des nombreuses activités culturelles qui étaient présentées durant la saison estivale aux quatre coins de Trois-Rivières.

Au-delà du chiffre de l’achalandage, l’équipe de Culture Trois-Rivières se réjouit de la qualité des activités qui ont figuré à la programmation estivale et du faire que les gens ont manifesté à plusieurs reprises leur satisfaction.

«Ces commentaires d’appréciation que nous avons reçus sont un indicateur important de succès. Il y a aussi toujours une part de magie dans la réponse des visiteurs. On se doute que la qualité et la diversité de la programmation ont été des éléments clés de ce succès, mais on a également des surprises», note Nancy Kukovica, directrice générale de Culture Trois-Rivières.

Mme Kukovica cite en exemple l’activité Humanorium. La fête foraine d’art actuel a attiré près de 8000 visiteurs dans le parc Champlain, un chiffre au-delà des espérances de l’organisation. «On ne s’attendait pas à ce que ça réponde autant. Visiblement, les gens ont apprécié le site. Même l’équipe d’Ex Muro, qui a conçu le projet, disait que Trois-Rivières était l’un des lieux visités où les gens ont le mieux répondu à l’invitation», ajoute-t-elle.

«On est sorti du cadre avec notre programmation. Ce genre de campagne permet de rendre la culture plus accessible au plus grand nombre de personnes. On a enrichi le quotidien des citoyens», lance à son tour Stella Montreuil, présidente de Culture Trois-Rivières.

Par ailleurs, la déclinaison de la programmation en trois catégories, soit activités, spectacles et expositions, a permis de simplifier et d’unifier l’offre estivale.

«Notre objectif était de faire rayonner l’offre culturelle et d’être partout sur le territoire et sur de multiples plateformes. Le fait d’avoir réuni les activités en trois grandes catégories a permis aux gens de faire des découvertes. On a d’ailleurs reçu 30 000 visites en trois mois sur notre site Internet unifié», précise Mme Kukovica.

Ils ont aussi été environ 1500 à participer au quiz ciblant les intérêts des internautes. Culture Trois-Rivières comptait également, pour la première fois, sur une brigade qui allait à la rencontre du public, une initiative qui pourrait être répétée dans l’avenir.

Culture Trois-Rivières continue de développer sa stratégie pour être présent à travers tout le territoire.