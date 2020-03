Production de liquide antiseptique: la Distillerie du Quai fait sa part

La Distillerie du Quai a décidé de faire sa part dans la lutte au coronavirus. Depuis mardi, une grande partie de l’alcool qui devait servir à la production de son gin à Bécancour est maintenant à la disposition de l’entreprise Tonic pour lui permettre de poursuivre sa fabrication de liquide antiseptique pour les mains et les surfaces.

«Ils arrivaient à la fin de leur approvisionnement en alcool et ont écrit dans un groupe en lien avec les distilleries du Québec qu’ils en cherchaient. Je les ai contactés pour leur en offrir gratuitement. Ils étaient hyper contents. Ça s’est fait très rapidement», raconte Jean-François Rheault, propriétaire.

En confinement volontaire depuis la semaine dernière, il cherchait justement un moyen d’aider. «Ma femme est enceinte. Je ne voulais pas me mettre à produire [des produits antiseptiques] ici, parce que ça aurait impliqué d’être en contact avec plein de monde, comme des fournisseurs.»

L’appel à tous de Tonic est tombé à point. «On leur livre de l’alcool dans les règles et ils peuvent continuer leur production. On n’en a pas énormément car on ne produit pas nous-mêmes notre alcool, mais on comme on est arrêté, on va fournir ce qu’on peut.»

Tonic est basée à Montréal. Elle vend ses produits à sa boutique, mais aussi en ligne (tonicmtl.com).