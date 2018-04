Proches aidants : 1,7 M$ versés à 14 organismes de la région

Crédit photo : Audrey Leblanc

PROCHES AIDANTS. L’Appui Mauricie octroie 1,7 million de dollars à 14 organismes communautaires de la région pour développer les services offerts aux proches aidants.

Parmi les projets financés par l’Appui Mauricie, on retrouve celui de l’Association des personnes aidantes de la Vallée-de-la-Batiscan qui vise notamment à offrir des journées de ressourcement et du répit à domicile pour prévenir l’épuisement des proches aidants d’aînés. Plein Air Ville Joie a également un projet de camp de répit aidant-aidé.

De plus, la coop de solidarité en soins et services Interville offrira du répit-surveillance de jour, de soir et de fin de semaine pour les proches aidants de Trois-Rivières et Shawinigan. Plusieurs projets sont aussi axés sur l’information, la formation et le soutien psychosocial.

«En tout, ce sont 14 projets qui ont été retenus et qui rejoindront près de 7 000 proches aidants en leur donnant plus de 20 000 heures de services, que ce soit de l’information, de la formation, du soutien psychosocial ou du répit», mentionne Florence Pauquay de l’Appui Mauricie.

Par ailleurs, l’Appui Mauricie lance une nouvelle campagne de sensibilisation sous le thème «Nos ambassadeurs : mobilisés pour les proches aidants». Cette campagne met en vedette sept leaders de la région, dont le PDG du CIUSSS, Martin Beaumont, la directrice générale de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy, Hélène Corneau, et le député de Trois-Rivières, Jean-Denis Girard. Les sept ambassadeurs ont pour mission de rejoindre cinq proches aidants de leur entourage et leur remettre une trousse à outils comprenant un guide de prévention de l’épuisement.