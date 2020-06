Proche aidante et invisible : l’histoire de Louise

Je m’appelle Louise. J’ai 12 ans. Je suis arrivée au Québec avec mon père et ma mère l’an dernier. Je viens de la République Démocratique du Congo. J’ai deux frères qui sont morts là-bas, pendant la guerre. Mes autres frères et sœurs sont disparus, je ne sais pas où ils sont. Nous, nous avons eu la chance d’être acceptés comme réfugiés au Canada. Je suis triste d’avoir perdu mes frères et sœurs et le reste de ma famille, mais heureuse d’être au Canada parce que je sais qu’ici, je suis en sécurité.

Ce que j’aime ici, c’est aller à l’école. Je me suis fait beaucoup d’amis, mais souvent je ne vais pas à l’école parce que ma mère est malade. Elle doit rester couchée toute la journée. Elle ne bouge pas beaucoup, ne mange pas beaucoup. Elle ne parle pas beaucoup non plus. Je ne sais pas ce qu’elle a vraiment. Mon père est triste. Je lui ai demandé pourquoi elle ne va pas à l’hôpital, mais il me répond que la situation est compliquée. Alors je fais le ménage, je cuisine et je fais des courses pour aider mon père. Lui il travaille beaucoup. Il n’a pas le temps. C’est pour ça que je ne vais pas à l’école tous les jours. J’ai rencontré une intervenante à l’école qui m’a posé des questions. Je ne lui ai pas parlé de ma mère, j’étais timide.

Parfois je me sens seule et fatiguée. Avec l’école, ça fait beaucoup de travail. Mais je suis surtout inquiète pour ma mère. J’aimerais que quelqu’un l’aide à aller mieux. Moi, je ne sais pas quoi faire. Je fais tout ce que je peux pour l’aider à guérir, mais peut-être que ce n’est pas assez. J’aimerais tellement que ma famille soit là pour nous aider. Ma famille me manque tellement.

Collaboration : Lucie Larin-Picard, intervenante communautaire interculturelle au SANA Trois-Rivières.

