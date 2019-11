Prix excellence tourisme : des organisations d’ici se démarquent

Plusieurs organisations touristiques de la Mauricie sont revenues de la troisième édition des Prix excellence tourisme avec un prix d’excellence.

Le Festival Western de St-Tite a remporté le prix de l’Initiative promotionnelle ou publicitaire pour sa campagne Portraits de cowboys mettant en vedette Anne Lottinville et Dominic Roy. LA campagne avait été élaborée en collaboration avec Acolyte.

De son côté, le FestiVoix de Trois-Rivières a mis la main sur le prix dans la catégorie Initiative en tourisme accessible. «Nous sommes émus et soufflés. Cela nous touche particulièrement puisque la culture accessible à tous est au cœur de chacune de nos décisions entourant le développement du FestiVoix», témoigne l’organisation sur sa page Facebook.

Le prix de l’Initiative en gestion des ressources humaines, gestion des bénévoles a été remis au Grand Prix de Trois-Rivières. «Merci à tous ceux qui nous donnent leur temps, leur talent et leur passion pour accueillir le monde et faire rayonner Trois-Rivières, le Québec et le Canada partout sur la planète», a commenté le directeur général du Grand Prix, Dominic Fugère, sur sa page Facebook. Le Grand Prix compte annuellement sur l’implication de 1253 bénévoles.

Le concours vise à mettre en lumière les talents et les réalisations des organisations touristiques à la grandeur du Québec. Au total, 15 trophées ont été remis durant la soirée.