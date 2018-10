Prix Dollard Morin: l’URLS honore des bénévoles méritants

Crédit photo : Photo URLSM

COMMUNAUTÉ. L’Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie (URLS) décernait le 25 octobre dernier une vingtaine de certificats de reconnaissance à des bénévoles de la région. Plusieurs de ces bénévoles sont de Trois-Rivières et de la MRC des Chenaux.

Arrivé en Mauricie en 2009 dans le but de rencontrer des gens, Daniel Crépault décide de s’impliquer dans différents clubs de la région. Aujourd’hui, sa feuille de route est bien garnie : membre du comité exécutif des Retraités Flyés de la Mauricie; membre du conseil d’administration de l’école de plein air Zahra, membre du Club de vélo Cyclotour.

À ce titre, M. Crépault agit bénévolement comme chef de file encadreur, organisateur de sortie et collabore avec l’URLS de la Mauricie dans le cadre du programme Cycliste avertit. M. Crépault aime s’impliquer dans des événements qui font la promotion du bien être par l’activité physique tout en privilégiant le côté humain et le rapprochement entre les gens.

De son côté, Jacinthe Duhaime a investi bénévolement 800 heures à la création du projet «Atelier LEGO», Lego dans le sens des «blocs lego». Ce projet éducatif, innovateur et rassembleur est dédié aux enfants dysphasiques. L’atelier LEGO permet de développer les habiletés motrices des enfants ainsi que les compétences sociales et langagières. Mme Duhaime a travaillé de façon professionnelle et de manière rigoureuse pour offrir une qualité d’atelier exceptionnelle. Elle s’est démarquée par sa grande disponibilité et sa grande générosité.

La Trifluvienne Lise Germain a été présidente de l’Association des femmes dynamiques pendant 24 ans et 2 ans comme vice-présidente. Le bénévolat a toujours été une passion pour Mme Germain et sa générosité naturelle et son amour des gens l’ont motivé à s’impliquer durant autant d’années. Lors des activités des Femmes dynamiques, Mme Germain se faisait un devoir d’arrivée la première et de partir la dernière pour s’assurer que tout se passe bien pour les membres. Après toutes ces années d’engagement auprès de sa communauté, Mme Germain peut être très fière du mouvement des Femmes dynamiques et de ses 640 membres.

Deux bénévoles de la MRC des Chenaux ont aussi été honorés.

Bénévole à la balle-lente depuis 8 ans, Benoît Lévesque s’est d’abord impliqué comme entraîneur au sein de l’organisation de Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Graduellement son implication s’est accentuée. Passant d’entraîneur à la présidence de l’association locale. Ainsi, même si ses enfants ne pratiquent plus son sport, il continue son implication à titre de gestionnaire. Son implication s’est régionalisée et maintenant, M. Lévesque agit comme président pour l’association régionale. Il agit aussi à titre de répondant pour la Mauricie à Softball Québec. M. Lévesque travaille toujours à la promotion et au développement de la balle-lente en Mauricie.

Fondatrice du biathlon civil en Mauricie, Sylvie Pronovost a su regrouper plus d’une centaine de bénévoles pour la réouverture du centre de ski Mont-Carmel sous forme de centre multifonctionnel, incluant, bien sûr, le biathlon mais aussi certaines activités de plein air notamment la randonnée pédestre, le ski de fond et la raquette. Mme Pronovost a su relever avec brio tous les défis en tant qu’un leader d’un club de biathlon : aménagement du site et des sentiers, développement des entraîneurs et des athlètes, gestion du club. Toujours prête à mettre son équipe de l’avant et avec une générosité sans fond, Mme Pronovost souhaite changer le quotidien de nombreuses familles pour mener une vie saine et active au quotidien.