Prix d’Été 2019: This is the Plan l’emporte avec Daniel Dubé aux commandes

Le Québécois de renom dans le monde des courses de chevaux, Daniel Dubé, a remporté la Prix d’Été 2019, ce dimanche, à l’Hippodrome de Trois-Rivières.

This is the Plan, dirigé par Dubé, s’est même permis un nouveau record canadien de 1 minute et 49,1 secondes.

Huit des chevaux les plus rapides en Amérique du Nord se sont fait la lutte pendant la course maîtresse d’une longue de journée de festivités.

Le record en images : https://www.facebook.com/Hippodrome3R/videos/423588928255774/