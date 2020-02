Prix Arts Excellence: les finalistes dévoilés

La 21e soirée Arts Excellence de Culture Mauricie aura lieu le 12 mars sous le thème Rémanence.

«Les projets et les créations de nos artistes, artisans, écrivains et organismes artistiques et culturels laissent des traces sur nous. C’est ce qu’on a voulu évoquer avec le thème Rémanence. La rémanence représente la persistance des sensations après la disparition du sujet qui leur a donné naissance. De la même manière, l’art fait écho à la vie, il résonne en nous bien après avoir vu, touché, entendu, lu», souligne Sandie Letendre, présidente de Culture Mauricie.

Pour l’occasion, Culture Mauricie récompensera le meilleur de ce qui s’est créé dans la région dans la dernière année dans les arts de la scène, les arts visuels, les métiers d’arts, en littérature, ainsi que l’initiative vitalité culturelle et l’initiative culturelle de l’année.

De plus, le conseil d’administration de Culture Mauricie rendra hommage à une personnalité d’ici pour l’ensemble de son œuvre et sa contribution au milieu culturel.

À ces prix s’ajoute aussi le Prix du CALQ – Artiste de l’année en Mauricie, décerné par le Conseil des arts et des lettres du Québec. Cette année, le cinéaste Alexandre Dostie, l’artiste en arts visuels Guy Langevin et le conteur et auteur-compositeur-interprète Fred Pellerin sont finalistes pour cet honneur.

La soirée se déplace du côté de la salle Denis-Dupont de Sainte-Geneviève-de-Batiscan et sera animée par la Champlainoise Marjolaine Arcand.

FINALISTES

Production métiers d’art de l’année

Loïc Beaumont-Tremblay : Verre Serenity Glass

François Fréchette : Vitrail pour la chapelle Marie-de-l’Incarnation au monastère des Ursulines de Québec

France Nobert : Dans la cour des grands

Création arts visuels de l’année

Jérémie Deschamps Bussières : La fuite des fusées éclairantes

Alexandre Dostie : Je finirai en prison

Émilie Duchesne : Migrations

Livre de l’année

Marcil Cossette : Du vent sur les épaules

Isabelle Dumais : Les grandes fatigues

Nadine Poirier : La case 144

Création arts de la scène de l’année

Jeannot Bournival : Le Phénix – L’aventure musicale d’Amos Daragon

François Désaulniers : Intraordinaire

Fabiola Toupin : Les Trifluviennes arrivent en ville

Initiative vitalité culturelle de l’année

Comité FOC : Certification FOC Fabrication d’origine caxtonienne

Initiatives 1-2-3-4 : La petite place des arts

Village du bûcheron : Intégration culturelle en milieu touristique

Initiative culturelle de l’année

Festival international de Danse Encore : ProArteDanza et la magie des feux

Les Sages Fous : Préfiguration de la Fabrique de théâtre insolite – un pôle de théâtre insolite

Orchestre symphonique de Trois-Rivières : On se fait du cinéma

Prix du CALQ – Artiste de l’année en Mauricie