Prix Arts Excellence: déposez votre candidature

DISTINCTION. Culture Mauricie amorce le processus d’appel de dossiers pour la 20e édition de sa remise de prix Arts Excellence qui se déroulera le 14 mars 2019.

Depuis la première édition des prix Arts Excellence, il y a 20 ans, 194 récipiendaires ont été honorés. Rappelons que l’événement vise à reconnaître le travail des artistes, des organismes, des entreprises et des intervenants culturels de la Mauricie.

Cette année, Culture Mauricie remettra six prix, accompagnés d’une bourse de 1000$, dans des catégories avec mise en candidature. On rendra également hommage à une personnalité du milieu artistique ou culturel pour l’ensemble de son œuvre et sa contribution au milieu.

Les artistes et organismes culturels ont jusqu’au 7 décembre pour déposer leur candidature.

Catégories de prix

Création en arts de la scène de l’année

Création en arts visuels de l’année

Livre de l’année

Production métiers d’art de l’année

Initiative vitalité culturelle de l’année

Initiative culturelle de l’année

Le formulaire d’inscription incluant les critères d’admissibilité est disponible sur le site Web de Culture Mauricie.

Prix du CALQ – Créateur ou créatrice de l’année en Mauricie

Ce prix, remis par le Conseil des arts et des lettres du Québec, est assorti d’un montant de 5000$ et sera attribué à un créateur ou une créatrice pour ses réalisations et son parcours artistiques remarquables. Voir l’appel de candidatures, les lignes directrices et le formulaire d’inscription sur le site Web du Conseil des arts et des lettres du Québec.

Prix Réseau Biblio CQLM

Un prix sera remis par le Réseau BIBLIO CQLM pour récompenser une bibliothèque s’étant démarquée par son dynamisme et par la réalisation d’un projet témoignant de l’impact de la bibliothèque dans sa communauté. Pour l’inscription à ce prix, contactez le Réseau Biblio CQLM au 819-375-9623.