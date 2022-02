Prix Arts Excellence: célébrer les arts et la culture d’ici

Culture Mauricie tiendra sa soirée Arts Excellence le 29 mars au Magasin général Le Brun à Maskinongé. Ce sera l’occasion de célébrer les artistes qui se sont démarqués par une réalisation particulière dans la dernière année, mais aussi de souligner la force et la vigueur que reprend tranquillement le milieu culturel régional.

Le thème Revif a été retenu pour donner le ton à la soirée. Il s’agit d’un mot particulièrement évocateur aux yeux du comité organisateur, car il porte deux sens: revif au sens de renaître, regagner en force, revivre, et revif qui, dans le langage maritime, signifie le moment où la marée reprend de la vigueur.

« Nous faisons le parallèle avec les arts et la culture qui, peu à peu, se ravivent après cette dure pandémie et viennent s’ancrer encore plus solidement dans nos vies. Je pense que les gens ont pris conscience de la nécessité des arts et de la culture dans leur vie durant la pandémie », souligne Sandie Letendre, présidente de Culture Mauricie.

Culture Mauricie décernera sept prix, dont un prix Hommage qui soulignera le parcours exemplaire d’une personnalité d’ici pour l’ensemble de son œuvre et sa contribution au milieu culturel. Tous ces prix seront assortis d’un montant de 2000$. D’ailleurs, la participation des partenaires a permis de doubler le montant des bourses cette année.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec profitera également de l’occasion pour remettre le prix du CALQ – artiste de l’année en Mauricie, assorti d’une enveloppe de 10 000$.

Les finalistes à ce prix sont le multi-instrumentiste, compositeur, arrangeur et réalisateur Jeannot Bournival, l’artiste Guy Langevin, ainsi que la réalisatrice, scénariste et productrice en cinéma documentaire Laurence B. Lemaire.

Au cours des 22 dernières années, 220 récipiendaires ont été honorés.

Finalistes

Prix Création en arts de la scène de l’année

Fabiola Toupin | spectacle Les Trifluviennes arrivent en ville

Mack et Ro | album PLAYLIST – édition DELUXE

Collectif Dans nos veines, la sève et la rosée | spectacle Dans nos veines, la sève et la rosée

Prix Création en arts visuels de l’année

Gabriel Mondor | Projet SAMOHT

Valérie Guimond | exposition Pas même un clignement

Collectif Le Banquet de papier | exposition Le Banquet de papier

Prix Livre de l’année

Guillaume Morrissette | roman Conduite dangereuse

Frédérick Durand | roman Dans les pas d’une poupée suspendue

Gérald Gaudet | essai Parlons de nuit, de fureur et de poésie

Prix Création en arts médiatiques de l’année

Julien Boisvert | webfiction Moi j’ai un ami blanc

Laurence B. Lemaire | moyen-métrage documentaire Le mur invisible

Prix Initiative culturelle de l’année

Caravane philanthrope | visites de clowns thérapeutiques

Les Sages Fous | Micro-festival de marionnettes inachevées – édition pandémique

Jérémy Verain | CONTACT(s) – résidences d’artistes en danse

Prix initiative culturelle de l’année – projet virtuel

Théâtre des Nouveaux Compagnons | projet vidéo Personnages confinés

Orchestre symphonique de Trois-Rivières | concert Le lac des cygnes

Salon du livre de Trois-Rivières | 33e Salon du livre – À portée de main

Prix du CALQ – artiste de l’année en Mauricie