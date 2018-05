Le Printemps des Beaux Parleurs est de retour

PROGRAMMATION. L’équipe du Printemps des Beaux Parleurs a dévoilé sa programmation dans le cadre de sa troisième édition. Le fameux rassemblement de l’art oratoire se tiendra désormais sur sept jours, soit du 15 au 21 mai.

Au menu cette année, plus d’une vingtaine d’activités culturelles qui auront lieu dans une dizaine de lieux.

À la programmation s’ajouteront des évènements indépendants tels qu’un spectacle-bénéfice au Rond Coin pour aider Késy Gélinas, qui l’idée de financer la construction d’un skatepark à Saint-Élie-de-Caxton, ainsi que la fête des Patriotes qui viendra clôturer le festival.

«En nouveauté, nous ajoutons un concours de menteries. Il y a une quinzaine au Québec et ça fonctionne, alors on s’est dit pourquoi pas nous?», a annoncé Marc-André Fortin, directeur artistique et chargé de la programmation.

«S’ajoutent à ça le Cercle des conteurs, la présence de Michel Boudreau des Îles de la Madeleine, le slameur Jean-Michel Fontaine, une soirée de conte toute féminine avec François Crète, Geneviève Falaise et Yolaine, animé par Valérie Deschamps. Tara Breton nous «embarquera pour un Temps», en plus de la soirée en prison contée par Réjean, un ancien détenu, qui racontera ce qu’il a vu et vécu en ses murs.»

Le prix d’entrée est de 5$ pour la majorité à l’exception de certaines qui tiendront sous forme de contribution volontaire, et à la soirée en prison qui est offerte au prix de 15$. Il est possible de se procurer le passeport donnant accès à l’ensemble des activités au prix de 20$ sur le site lepointdevente.com