Prêt pour affronter les tempêtes

Crédit photo : Photo Jonathan Cossette

DÉNEIGEMENT. L’arrivée du mois de novembre marque le début du compte à rebours avant que l’hiver ne s’installe définitivement sur le Québec. Le ministère des Transports nous a ouvert ses portes jeudi dernier… et il est prêt!

Dans la région de la Mauricie/Centre-du-Québec, comme dans toutes les régions québécoises, les camions de déneigement, ainsi que le personnel, sont prêts à prendre la route. Les entrepôts de sel et de sable sont déjà prêts pour faire face à l’hiver également.

«Nous avons suffisamment de stock pour affronter les premières tempêtes. Au mois de novembre, nous allons recevoir dix fois la quantité que nous avons présentement. Si on regarde dans le silo, on y retrouve un mélange 100% calcium qui est disposé jusqu’à -15°C pour qu’il soit efficient. En d’autres cas (-16°C à -40°C+), on y va avec un mélange qui peut varier entre une portion de sel et deux de sable ou encore une portion de sel et trois de sable», confie Jean Lamarche, conseiller en communication au ministère des Transports Mauricie/Centre-du-Québec.

«En tout, 75 000 tonnes de sel seront utilisées dans la région, soit l’équivalent de six terrains de football recouverts d’un mètre de sel. Plus de 120 000 tonnes d’abrasif, soit l’équivalent de 12 terrains de football recouverts d’un mètre d’abrasif, seront aussi utilisées cet hiver.»

Le ministère invite les usagers de la route à adapter leur conduite aux conditions hivernales dès maintenant. Il recommande de s’informer des conditions routières en utilisant les différentes plates-formes du Québec 511.

Pont Laviolette

Toujours en ce qui a trait au déneigement, saviez-vous que le pont Laviolette bénéficie de son cocktail exclusif?

«Dans le cas du pont Laviolette, on n’utilisera pas du calcium, mais bien de l’urée (composé chimique qui sert également d’engrais en agriculture). C’est une composante qui n’est pas dommageable pour l’acier. L’urée est mélangée avec du sable», explique M. Lamarche.

Environ 83% des véhicules sont équipés de télémétrie au Québec, ce qui permet également de les géolocaliser en tout temps. La marque du 100% est visée pour l’hiver prochain.

La région en chiffres…

-3 200 km de routes sur le territoire

-23 M$ pour l’ensemble des opérations hivernales

-150 camions de déneigement participent aux opérations