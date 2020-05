Présidence de la STTR: c’est le temps de postuler

L’appel de candidatures pour la présidence du conseil d’administration de la Société de transport de Trois-Rivières (STTR) est maintenant ouvert. Les personnes intéressées ont jusqu’au 10 juin à 16h30 pour postuler.

La personne qui assurera la présidence aura pour mandat de faire vivre la planification stratégique 2017-2026 de la STTR, faire preuve de vision et d’innovation et assumer plusieurs responsabilités face à divers acteurs, dont les usagers, les membres, le conseil d’administration, le gouvernement du Québec et les partenaires.

Les candidats doivent posséder une excellente connaissance des réalités et des tendances en transport collectif, montrer une préoccupation constante envers la lutte contre les changements climatiques et le développement durable et mettre en place les meilleures pratiques de gestion.

Tous les détails du poste sont disponibles au www.v3r.net. Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae par courriel à greffe@v3r.net, en spécifiant «Appel d’intérêt STTR» dans l’objet du courriel.

La personne choisie prendra la relève du conseiller municipal Luc Tremblay à la présidence de l’organisation. Rappelons que la Ville de Trois-Rivières a pris la décision de mettre en place un nouveau modèle de gouvernance pour la STTR, misant la nomination d’un président issu de l’extérieur du conseil de ville, après que le conseil d’administration de la STTR ait voté majoritairement à quatre contre trois une résolution demandant à la Ville de remplacer Luc Tremblay à la présidence de l’organisation. (M.E.B.A.)