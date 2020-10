Près de 700 chevaux pour une Porsche Panamera

Il semble que la course à la puissance ne connaîtra pas de fin. Porsche a présenté hier sa Panamera la plus puissante à ce jour. La firme allemande complète sa gamme Panamera avec l’ajout pour 2021 de son modèle phare livrant 690 chevaux et 563 lb-pi de couple. Équipée d’un V8 biturbo de 4 litres de 563 chevaux ( au lieu de 550 l’an dernier) et d’un moteur électrique de 134 chevaux, la nouvelle Panamera Turbo S E-Hybrid devient la Panamera la plus puissante de tous les temps. Sa nouvelle batterie de 17,9 kWh et des modes de conduite optimisés ont permis une augmentation de l’autonomie pouvant atteindre 30 % en mode tout électrique. Ce gain d’autonomie s’applique aussi à la nouvelle Panamera 4 E-Hybrid dont le moteur électrique est toujours combiné au V6 biturbo de 2,9 litres, 325 ch, les deux moteurs mobilisant une puissance de 455 ch. La gamme Panamera comprend aussi la version 4S (443 ch) qui bénéficie des derniers perfectionnements apportés au châssis, au design, à l’équipement et à l’infodivertissement.

Trio hybride aux prestations améliorées en mode électrique

Porsche propose pour la première fois trois modèles Panamera hybrides enfichables, se déclinant chacun en versions berline sport, Executive (empattement long) et Sport Turismo. Tous les modèles utilisent la boîte 8 vitesses à double embrayage (PDK) et le moteur électrique livrant 134 ch et 295 lb-pi de couple. La nouvelle Panamera Turbo S E-Hybrid avale à présent le 0 à 100 km/h en 3,2 secondes, 0,2 seconde de moins que sa devancière, et sa vitesse de pointe culmine à 315 km/h, un gain de 5 km/h. La Panamera 4 E-Hybrid boucle le 0 à 100 km/h en rien que 4,4 secondes (-0,2 s) et sa vitesse de pointe atteint 280 km/h (+2 km/h).

Il faudra sortir son portefeuille

Au Canada, le prix de départ de la Panamera 4 E-Hybrid est fixé à 117 800 $, celui de la Panamera 4S, à 119 600 $ et celui de la Panamera Turbo S E-Hybrid, à 214 600 $.

