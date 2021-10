Près de 7 M$ amassés par la Fondation de l’UQTR

La Fondation de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) a recueilli près de 7 millions de dollars en 2020-2021. Il s’agit de la somme annuelle la plus élevée depuis sa création en 1986.

Près de 500 étudiants ont bénéficié d’un coup de pouce financier pour les aider à poursuivre leurs études et que plus de 40 professeurs et étudiants de 2e cycle ont reçu un soutien pour la recherche.

Par ailleurs, 3 124 878 $ ont été investis dans la communauté. De cette somme, 44% ont été consacrés à des chaires et projets de recherche, 30% à des bourses, 13% à des projets étudiants et 11% à des infrastructures et équipements.

Les autres sommes ont été versées principalement en soutien aux étudiants.

» Les projets soutenus par notre Fondation permettent, entre autres, de bâtir un monde en santé et des entreprises solides, de servir la culture et d’agir pour l’environnement. Ils permettent aussi d’attirer de nombreux et grands talents dans notre région. C’est toute la société qui en bénéficie « , soutient le directeur général de la Fondation de l’UQTR, Daniel Milot.

Grâce au legs testamentaire de Gerry Rochon, de nouvelles bourses ont également vu le jour pour les étudiants-athlètes.

La Fondation de l’UQTR a aussi créé le Fonds d’aide à la recherche sur la COVID-19 qui, par l’octroi de bourses, permet à huit étudiants des cycles supérieurs de contribuer à la réalisation de projets dirigés par des professeurs-chercheurs de l’UQTR.

Parmi les nouveaux projets soutenus par la Fondation, soulignons la création d’un guide pour repérer, dénoncer et agir, afin de venir en aide aux aînés confrontés à des situations de maltraitance organisationnelle.

Toutes les informations sont disponibles dans le rapport annuel intégral de la Fondation de l’UQTR au www.uqtr.ca/fondation sous l’onglet publications. (M.E.B.A)