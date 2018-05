Près de 410 M$ investis pour soutenir des entreprises trifluviennes

Crédit photo : Audrey Leblanc

ÉCONOMIE. Ce sont 409,5 millions de dollars qui ont été investis en 2017 pour la croissance des entreprises de Trois-Rivières. Cela représente 148 projets d’expansion et 1 108 emplois créés ou maintenus.

Depuis deux ans, l’argent est principalement investi dans les domaines manufacturiers et des hautes technologies. Innovation et Développement économique (IDÉ) Trois-Rivières a été impliqué dans 225 projets à Trois-Rivières en 2017. L’organisme a accordé une aide financière de 1,38 million de dollars, ce qui a généré des investissements de 25,3 millions de dollars et maintenu ou créé 319 emplois.

«Trois-Rivières a été longtemps perçue comme une capitale de chômage. Ce n’est plus vrai. Il y a une reprise constante», indique le directeur général d’IDÉ Trois-Rivières, Mario de Tilly.

Au cours des dernières années, dix-neuf bureaux d’affaires ont ouvert leurs portes au centre-ville de Trois-Rivières. Cela signifie 127 nouveaux emplois et 35 000 pieds carrés occupés qui étaient vacants auparavant.