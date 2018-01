Près de 3 M$ pour quatre entreprises de la région

Crédit photo : Photo L'Hebdo du St-Maurice – Patrick Vaillancourt

MAURICIE. Le député de Saint-Maurice/Champlain, François-Philippe Champagne était de passage à Saint-Tite vendredi après-midi afin d’annoncer des contributions financières remboursables de l’ordre de 2 856 500$ pour quatre entreprises de la région.

Xylo-Carbone obtient une somme de 1,2 M$ pour l’acquisition d’équipements de production, tandis que ADF Diesel (987 500$), la microbrasserie À la fût (500 000$), et Acier Rayco (169 000$) se voient accorder des contributions totalisant 1 656 500$ pour l’acquisition d’équipements de pointe et pour l’agrandissement de leur usine de production.

Avec ces octrois, cela permet de créer 47 emplois et d’en consolider une centaine.

«L’enveloppe de 3 M$ offerte aujourd’hui agit comme un effet de levier pour des projets totaux de l’ordre de 16 M$, affirme François-Philippe Champagne. Le plus grand enjeu pour les petites communautés est d’attirer des talents, et quand on se donne les moyens, nous sommes capables d’attirer le talent.»

La conférence de presse avait lieu dans les nouvelles installations de la brasserie À la fût, qui permettra de tripler la production. D’ailleurs, la nouvelle salle de cuves servira à brasser la bière pour une première fois en mars prochain.

Du côté de Xylo-Carbone, la contribution a permis de se procurer des équipements de production.

Le montant à ADF Diesel Saint-Stanislas servira à augmenter et diversifier la capacité de production.

Il en va de même pour Acier Rayco. Le montant permettra d’améliorer la capacité de production.

Les montants offerts par le gouvernement du Canada proviennent du Programme de développement économique du Québec de Développement économique Canada (DEC).