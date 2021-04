Près de 155 000$ pour décontaminer un terrain du boul. Thibeau

La Ville de Trois-Rivières a obtenu une aide financière de 154 625$ du gouvernement du Québec pour réhabiliter les sols contaminés situés au 991, boulevard Thibeau, dans le secteur Cap-de-la-Madeleine.

Cette enveloppe issue du programme ClimatSol-Plus – Volet 2 du ministère de l’Environnement permettra aux travaux de décontamination de commencer dans les prochaines semaines sur le terrain commercial où se situe l’entreprise Raymond Décors.

La solution envisagée pour la réhabilitation du terrain est le traitement in situ par oxydation chimique. Cette méthode permet d’éviter l’excavation des sols, qui sont situés en partie sous le bâtiment.

Dans le cas d’un déplacement de sols, la Ville serait tenue d’utiliser un système de traçabilité. Cette mesure importante permettrait d’éviter que les sols contaminés ne se retrouvent dispersés dans des lieux non autorisés, ce qui pourrait engendrer des impacts néfastes sur la santé ou sur l’environnement.

Dans le passé, le terrain a accueilli une résidence unifamiliale chauffée au mazout et un garage non commercial, avant que l’entreprise Raymond Décors inc. n’en fasse l’acquisition.

Il se trouve contaminé en raison de fuites de mazout de l’ancien réservoir souterrain utilisé pour le chauffage du bâtiment. Une fois réhabilité, il pourra accueillir des activités commerciales.

Cette contribution financière représente 57% du coût des travaux admissibles, estimé à 281 000$.