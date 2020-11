Préposés aux patinoires recherchés

La Ville de Trois-Rivières se prépare à l’ouverture de ses patinoires extérieures, laquelle est conditionnelle à l’assentiment de la Santé publique. Afin d’assurer le bon fonctionnement des glaces, l’organisation municipale recherche des personnes intéressées à occuper un poste de préposé aux patinoires extérieures.

Le travail consiste entre autres à entretenir et arroser les glaces, à sécuriser et désinfecter les lieux, à compiler des statistiques et à veiller au déroulement adéquat des activités. Variables et flexibles, les horaires conviennent autant aux retraités qu’aux étudiants, souvent les plus interpellés par ce type d’emploi.

Le travail requiert une disponibilité le jour, le soir et la fin de semaine. La rémunération horaire est de 15 $. Deux secteurs de travail sont possibles, soit le secteur est qui couvre les territoires de Cap-de-la-Madeleine, de Saint-Louis-de-France et de Sainte-Marthe-du-Cap ainsi que le secteur ouest qui comprend Pointe-du-Lac, Trois-Rivières-Ouest et Trois-Rivières.

Pour postuler, il suffit d’envoyer votre curriculum vitae avant le 5 décembre à ressourceshumaines@v3r.net, en spécifiant le secteur de travail souhaité.