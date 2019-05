L’Association québécoise de la dysphasie Mauricie/Centre-du-Québec souligne le «Mois de la sensibilisation de l’audition et de la communication» en organisant une conférence offerte gratuitement par la Dre Caroline Mailhot sous le thème «Prendre soin de soi en tant que parent d’un enfant différent». Elle aura lieu le mercredi 22 mai, dès 19h30, à l’Auditorium de l’École secondaire Chavigny.

Entendre et communiquer font partie de la vie de tous les jours. Lorsqu’une personne a de la difficulté à écouter ou à s’exprimer, elle devra tout au long de sa vie, à différents niveaux, faire face à de grands défis pour prendre sa place en société. La déficience auditive et langagière figure parmi bien d’autres handicaps qui font partie d’une réalité que vivent plusieurs familles. Les proches des personnes atteintes doivent apprendre eux aussi à apprivoiser la différence.

L’histoire de chaque famille est unique et aussi semblable à tous les autres. Pour certains d’entre nous, il faut parfois être plus courageux et très déterminé à aider nos enfants à devenir autonomes et heureux. Il est facile d’oublier de prendre soin de soi, et difficile d’apprendre le lâcher-prise à certains moments. (JC)