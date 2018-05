Premières Nations: Deuxième rendez-vous au Sanctuaire

RENDEZ-VOUS. Un rassemblement d’Autochtones de divers coins du Québec aura lieu au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap les 31 mai et 1er juin prochains. Il réunira quelques centaines de membres de plusieurs Premières Nations venus d’aussi loin que Schefferville.

Se joindront à eux des non-autochtones désireux de partager leurs héritages et de bâtir ensemble une société plus juste pour les générations à venir.

L’an dernier, ce sont tout près de 1000 visiteurs (300 personnes le jour et près de 700 en soirée) qui se sont réunis pour une grande célébration du côté de la basilique-tipi et dans les jardins. Cet événement s’inscrit dans la mission du Sanctuaire qui se veut un lieu d’ouverture, d’audace et de rencontres.

Partage, pardon et réconciliation

La rencontre s’ouvrira jeudi, à 14h, par un partage de plusieurs expériences heureuses survenues au cours de l’année. Vers 16h aura lieu une intervention de Viviane Michel, présidente des Femmes Autochtones du Québec, sur les conditions pour «Guérir ensemble» des blessures qui ont marqué souvent les relations entre blancs et autochtones par le passé.

Les missionnaires oblats, engagés auprès des communautés amérindiennes et inuits depuis plus d’un siècle, en profiteront pour réitérer la demande de pardon faite en 1991 et 2013 et décrire les formes que prend leur alliance au temps actuel.

Le vendredi, dès 9h30, se tiendront quatre ateliers qui porteront sur:

-L’environnement (Terre-Mère et Maison Commune);

-La rencontre des spiritualités amérindienne et chrétienne;

-Les sessions de réconciliation «Retour à l’esprit»;

-Les lendemains à la lettre récente des évêques canadiens aux autochtones.

À 15h30, deux démarches de guérison spirituelle, à la Source et au Feu sacré, mettront la table au pas de danse à la file indienne. Toute la population est invitée à venir participer, particulièrement jeudi à 19h30, à la célébration inter-spirituelle et eucharistique, et à la marche aux flambeaux.

Tous les détails de la programmation sont disponibles ici.