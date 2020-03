Première convention collective dans les écocentres

La Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie (RGMRM) a signé ce lundi 2 mars une première convention collective avec le Syndicat régional des employés(es) municipaux de la Mauricie (CSN) – écocentres.

La signature de ce contrat de travail, valide jusqu’au 30 avril 2025, conclu des négociations qui se sont déroulées sur une période de moins d’un an. Les parties se sont entendues sur des échelles salariales reconnaissant les années de services des employés et sur des augmentations de salaire établies en fonction de l’indice des prix de consommation sujet à un minimum de 1,5 % jusqu’à un maximum de 3%.

Cette première convention établit également des conditions de travail incluant des jours fériés payés, des congés d’utilité personnelle, un régime d’assurance collective ainsi qu’un régime d’épargne retraite. Les représentants de la Régie et de la partie syndicale se disent satisfaits des termes de cette toute nouvelle convention collective.

«Ce contrat de travail permet, dans un cadre respectant la capacité de payer des citoyens, d’offrir des conditions de travail satisfaisantes aux personnes qui sont au coeur de la qualité du service offert dans nos six écocentres» s’est réjoui le président de la Régie, Michel Angers. Il a également salué le travail des personnes impliquées qui auront su négocier dans un esprit d’ouverture et de respect une entente satisfaisante pour les deux parties.

Rappelons que la RGMRM dispose de six écocentres sur le territoire: deux à Trois-Rivières et quatre autres à Shawinigan, Saint-Étienne-des-Grès, Champlain et Louiseville.