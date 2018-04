Un premier roman pour la Montcarméloise Jessica Grenier

Crédit photo : Audrey Leblanc

NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL. La Montcarméloise Jessica Grenier vient de réaliser l’un de ses plus vieux rêves, celui d’écrire un roman. Après trois ans de travail, elle a publié «Plonger des falaises», une histoire d’amour entre une jeune fille et un homme marié.

Du plus loin qu’elle se souvient, Jessica a toujours aimé écrire. Petite, elle écrivait des histoires sur des feuilles qu’elle brochait ensuite. «J’ai souvent commencé à écrire des livres, mais il y avait toujours quelque chose qui me bloquait. Je me disais que personne n’allait le lire de toute façon», raconte-t-elle.

«Un jour, mon conjoint m’a fait découvrir un site web sur lequel on envoie notre texte et on nous le retourne sous la forme d’un livre, poursuit l’auteure. Juste de m’imaginer avoir mon livre entre mes mains, ça devenait vraiment concret pour moi. Tout a déboulé à partir de là et j’ai commencé à écrire.»

En décembre dernier, le rêve est devenu réalité. Depuis, elle a vendu plus de soixante exemplaires à des lecteurs de tous âges. «C’est l’histoire d’une jeune fille qui tombe amoureuse d’un homme marié, explique Jessica. C’est une réalité qui est facile à juger, alors c’est pour ça qu’on a le point de vue et la perspective de chacun des personnages de l’histoire. Je voulais plusieurs opinions de la même histoire. En ayant plusieurs points de vue, on comprend mieux le comportement de chaque personnage.»

Jeune maman dans la vingtaine, Jessica a tout fait elle-même, de l’écriture à l’infographie. «Ça m’a pris un an pour l’écriture et un an et demi pour la correction, indique-t-elle. J’ai aussi fait le montage de la couverture. Ce projet, je le faisais vraiment pour moi. Je ne le faisais pas pour le vendre.»

Cette dernière confirme qu’il y aura une suite à l’histoire. En attendant, il est possible de se procurer «Plonger des falaises» à la librairie Poirier de Trois-Rivières.