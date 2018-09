Premier engagement électoral pour Nicole Morin

Crédit photo : Photo Pier-Olivier Gagnon

ÉLECTIONS. La candidate du Parti Québécois (PQ) dans la circonscription de Maskinongé, Nicole Morin, a annoncé aujourd’hui le premier engagement de sa campagne électorale promouvoir, auprès des instances gouvernementales concernées, le parc des Chutes de Sainte-Ursule et souhaite que celui-ci devienne un parc national québécois faisant partie du réseau des parcs nationaux de la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq).

«Les chutes de Sainte-Ursule sont une richesse incroyable. Nous devons protéger et mettre en valeur ce site de façon à ce que tous puissent en profiter. Il faut absolument préserver et valoriser cet attrait de la circonscription», confie la candidate péquiste.

Chaque année, entre 14 000 et 15 000 personnes visitent cet attrait dans la MRC de Maskinongé. «C’est un engagement réaliste, concret et viable. Il faut faire connaître ce parc. On estime que les retombées économiques seront plus importantes et qu’il y aurait encore plus de visiteurs. La Sépaq possède tout ce qu’il faut pour mener à bien la gestion du parc des Chutes de Sainte-Ursule», reconnait-elle.

En conférence de presse, Nicole Morin a réitéré l’importance pour le Parti Québécois d’assurer la protection et le développement des espaces verts.

Nicole Morin croit également que la prise en charge du site par une entité comme la Sépaq permettrait d’alléger le fardeau financier sur l’administration municipale ursuloise.

«Les coûts d’entretien et d’opération du site sont importants. Avec plus de ressources, cette nouvelle entité viendrait supporter la municipalité. Ça donnerait également lieu à une réorientation d’une partie des profits dans des projets communautaires au sein de la municipalité. Il y aurait un plus grand rayonnement du point de vue touristique. C’est un projet qui permettrait sans doute l’augmentation de l’achalandage et la création d’emplois directs et indirects pour l’accueil, l’entretien, l’hébergement et la restauration. On verrait également une hausse de la location des cinq chalets présents sur le site», soutient Mme Morin.

Engagement bien accueilli par Sainte-Ursule

Présent pour saluer cet engagement, le maire de Sainte-Ursule, Réjean Carle, estime que cette initiative permettrait de préserver ce joyau naturel, ce qui demeure la priorité pour la municipalité.

«C’est un très bon engagement pour notre municipalité. Ça fait longtemps qu’on recherche une solution viable pour le parc et un partenaire pour le développement du site. C’est bon pour tous les citoyens. Actuellement, tout repose sur 1 350 citoyens alors que ce site pourrait reposer sur huit millions de personnes. C’est un grand engagement qui pourrait nous aider», admet-il.

La Municipalité de Sainte-Ursule gère le parc des Chutes depuis deux ans. Auparavant celui-ci était la propriété d’un organisme sans but lucratif.

Rappelons que la Sépaq est une société d’État du gouvernement du Québec qui assure la gestion et la conservation de 24 parcs nationaux, de 13 réserves fauniques, d’une partie de l’île d’Anticosti et de 8 établissements touristiques à travers la province.