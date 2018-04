Un premier défi père-enfants à Trois-Rivières

DÉFI. Le Défi Papa GO verra le jour cet été en direct de l’Île Saint-Quentin, à Trois-Rivières. Un parcours de trois kilomètres de type «boot camp», parsemé d’obstacles et d’une douzaine de modules de jeux gonflables, sera offert aux papas accompagnés de leur enfant le samedi 16 juin prochain.

Cet évènement familial, et non compétitif, est organisé par la Maison des Familles Chemin du Roi. Il se déroulera entre 9h et 13h.

«L’idée est née de Patrice Saint-Amand qui est très impliqué à la Maison des Familles. Mon conjoint avait participé, il y a quelques années, à la «Cool Dad Race» de Québec. Ça n’existait pas à Trois-Rivières. On va offrir un parcours très amusant et à un coût très accessible», explique Marie-Pierre Leblanc, directrice de la Maison des Familles Chemin du Roi.

C’est en accord avec le thème de la Semaine québécoise de la paternité «Pères, parents à part entière» que l’activité se tiendra. Elle a pour but de valoriser la place des pères dans la société et dans la famille.

Si le paternel ne peut y participer, l’enfant peut être accompagné d’un oncle, d’un beau-père ou d’un grand-père. Bref, il doit être accompagné par une figure masculine importante de son entourage.

Président d’honneur

Patrick Charlebois, père de quatre enfants, a été désigné comme président d’honneur.

«Quand j’ai pris conscience du Défi Papa GO, je n’ai pas hésité une seconde. Je remettais les médailles à l’évènement «Une fille qui court» et j’étais jaloux de voir qu’il existait une course où beaucoup de mères et de filles pouvaient en profiter ensemble. Je suis content d’apprendre que nous aurons notre défi nous aussi», a-t-il commenté.

Le défi est réservé aux enfants de 5 ans et plus, accompagné d’un adulte masculin. Les mères sont les bienvenues sur le site pour encourager leurs proches ou encore pour agir à titre de bénévole.

Il y aura également des remises de médailles, des prises de photos et des collations pour les participants. Les inscriptions se font au coût de 25$ pour un duo père/enfant (et 5$ par enfant supplémentaire).

Elles se font en ligne via la plateforme Evenbrite du Défi Papa GO au https://www.eventbrite.ca/e/billets-le-defi-papa-go-42499210282?aff=es2.