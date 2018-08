Premier décès d’un piéton au Royaume-Uni

Aujourd’hui dans l’histoire

C’est le 17 août 1896 que Bridget Driscoll est malheureusement entrée dans l’histoire en devenant le premier piéton à être frappé par une voiture au Royaume-Uni et la première personne à mourir dans un accident de voiture à essence. Pendant qu’elle et sa fille adolescente May et son amie Elizabeth Murphy traversaient Dolphin Terrace sur le terrain du Crystal Palace à Londres, Driscoll a été frappée par une automobile appartenant à la société anglo-française Motor Carriage utilisée pour des démonstrations. Un témoin a décrit la voiture comme voyageant à “un rythme imprudent, en fait, comme un camion de pompiers”.Bien que la vitesse maximale du véhicule était de 8 milles à l’heure (13 km / h), elle était délibérément limitée à 4 milles à l’heure (6,4 km / h), vitesse à laquelle le conducteur Arthur James Edsall d’Upper Norwood voyageait. Son passager, Alice Standing, de Forest Hill, a prétendu que le chauffeur avait modifié le moteur pour permettre à la voiture d’aller plus vite, mais un autre chauffeur de taxi a examiné la voiture et a déclaré qu’elle ne pouvait dépasser 7,2 km / h à cause d’une courroie moteur basse vitesse. L’accident s’est produit quelques semaines à peine après l’adoption par la nouvelle loi qui permettait une augmentation de vitesse des voitures à 14 milles à l’heure (23 km/h) au lieu de 4 milles à l’heure en ville et 2 milles à l’heure en campagne.

L’affaire a été jugée et le jury a rendu un verdict de “mort accidentelle” après une enquête de six heures et aucune poursuite n’a été engagée. Le coroner, Percy Morrison, a déclaré qu’il espérait qu’une telle chose ne se reproduirait plus jamais.