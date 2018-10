«Power-Ranking»: les Cataractes s’en tirent bien

Crédit photo : Photo Archives

LHJMQ. Au moment d’écrire ces lignes, les Cataractes de Shawinigan ont remporté 3 de leurs 5 derniers matchs et occupent le 15e rang du Circuit Courteau. Il ne faut pas s’emballer, mais une chimie semble vouloir s’installer…

Notre chroniqueur, Jonathan Cossette, vous livre son premier bilan de type «Power Ranking» de la saison.

1 – Huskies de Rouyn-Noranda 11-2-0

Les Huskies ont remporté 9 de leurs 10 derniers matchs et occupent le premier rang en ce qui a trait aux buts inscrits par rencontre. Félix Bibeau et Patrik Hrehorcak ont déjà 10 buts au compteur, tandis que Peter Abbandonato totalise 25 points. Rouyn-Noranda est de retour parmi l’élite et compte encore sur un gardien de premier plan en Samuel Harvey (7 victoires – 2 revers | Moy. 2,31 – Eff. .920).

2 – Mooseheads d’Halifax 11-3-0

Les jeunes Mooseheads ne sont plus si jeunes et sont maintenant entourés de bons vétérans. Les acquisitions d’Antoine Morand (7 buts 9 passes) et Samuel Asselin (8 buts 5 passes) rapportent! Les Raphaël Lavoie (18 points), Arnaud Durandeau (18 pts), Benoit-Olivier Groulx (13 pts) et Xavier Parent (8 pts), ainsi que les défenseurs Justin Barron (9 pts) et Jared McIsaac (7 pts en 7 matchs) arrivent à l’âge de maturité. Les Mooseheads vont demeurer l’équipe à battre!

3 – Voltigeurs de Drummondville 9-4-1

L’entraîneur-chef Dominique Ducharme est parti, mais il a monté une très belle machine de hockey. Les Voltigeurs viennent de récolter 9 points sur une possibilité de 10 et peuvent compter sur un Joe Veleno (Choix de 1er tour de Détroit à l’été 2018) en grande forme avec 9 buts et 9 aides en 12 matchs. Les vétérans de 20 ans, Gregor MacLeod et Félix Lauzon, ont chacun 16 points en banque. Imaginez-vous si Maxime Comtois (7 points en 10 matchs avec les Ducks d’Anaheim dans la LNH) serait rentré au bercail?

4 – Drakkar de Baie-Comeau 9-3-1

La Drakkar connaît un bon début de saison, malgré un système d’alternance devant le filet entre Justin Blanchette et Kyle Jessiman. Le duo russe Ivan Chekhovich (16 points) et Yaroslav Alexeyev (10 buts 15 points) est en feu! Ajoutez à ça les Nathan Légaré (16 pts), Gabriel Fortier (15 pts) et D’Artagnan Joly (12 pts) et vous avez une très bonne offensive. Mais Baie-Comeau pourra-t-il maintenant le rythme?

5 – Wildcats de Moncton 8-3-2

Le gardien de but de 20 ans, Francis Leclerc, semble s’être trouvé une niche à Moncton avec 5 gains en 6 départs. Le jeune Jakob Pelletier (16 pts en 11 matchs) figure déjà parmi les meilleurs, étant bien entouré par Jeremy McKenna (21 pts), Mika Cyr (17 pts) et Alexander Khovanov (15 pts). Il ne faut pas oublier le meneur de l’équipe à +11, soit le vétéran défenseur et ancien Cats, Gabriel Sylvestre. Moncton devrait se qualifier entre 6 et 10?

6 – Saguenéens de Chicoutimi 7-3-3

Les Sags ont un seul revers en temps réglementaire à leurs dix derniers duels. Le gardien de but Alexis Shank semble dans un monde à part en ce début de saison avec une moyenne de buts alloués à 1,22 et un taux de pourcentage d’arrêts à .954. Il présente, sans surprise, un dossier de 5-1-1. La jeune sensation Hendrix Lapierre impressionne déjà, lui qui domine chez les pointeurs de l’équipe avec 14 points en 11 matchs. Théo Rochette a quant à lui récolté 6 points à ses 13 premiers affrontements. Par contre, il est difficile de s’imaginer que les jeunes Sags pourront lutter Top-5.

15 – Cataractes de Shawinigan 4-9-0

Les Cats sont jeunes et ont amorcé la saison de façon pénible, tout comme l’an dernier. Ils ont remporté 3 de leurs 5 derniers duels, enfin! La perte de Simon Benoit va faire mal à cette jeune défensive. Le gardien Lucas Fitzpatrick, du moins depuis le début de la saison, est tantôt très bon, tantôt chancelant. Jan Drozg s’amuse sur la glace, lui qui totalise 17 points. Gabriel Denis (10 pts), Valentin Nussbaumer (9 pts), Jérémy Martin (8 pts) et Mavrik Bourque (7 pts), entre autres, forment le futur des Cats et laissent déjà présager de belles choses.