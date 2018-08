«Power-Ranking»: les Aigles au cœur de la course après 90 matchs

Crédit photo : Photo courtoisie Yannick David

CAN-AM. La saison tire à sa fin et les Aigles de Trois-Rivières viennent de se compliquer la vie. Ils ont échappé trois matchs au New Jersey, ramenant les Jackals au plus fort de la course aux séries éliminatoires. Notre chroniqueur, Jonathan Cossette, vous livre son troisième bilan de type «Power Ranking» de la saison.

1 – Miners de Sussex County 58v-32d



Les Miners ont ralenti, mais se dirige tout droit vers le championnat de la saison régulière. Offensivement, ils n’ont jamais régressé, comptant maintenant six frappeurs totalisant plus de 40 points produits. La perte du lanceur David Rollins, signé par les Mariners, pourrait se faire sentir en séries éliminatoires, lui qui montrait un dossier de 9 gains en 12 décisions et une moyenne de points mérités à 2,23. Les Miners ont récemment signé 16 victoires de suite à domicile, battant le précédent record de la Ligue Can-Am de 15 victoires qu’ils avaient eux-mêmes établi plus tôt cette saison.

2 – Capitales de Québec 53v-39d



Les Capitales ont appuyé sur l’accélérateur ces derniers temps, se rapprochant à 6 matchs des Miners. Ils détiennent une priorité de 5,5 matchs sur les Boulders de Rockland. Les James McOwen (48 pp), Kalian Sams (40), Brad Antchak (43) et Maxx Tissenbaum (36) devront continuer de produire. Au monticule, tout comme les Miners, les pertes d’Arik Sikula (8v-2d/2,50) (signé par une formation mexicaine) et de Ryan Searle (7-3/3,12) (retourné en Australie) pourraient se faire sentir.

3 – Boulders de Rockland 47v-44d



Les Boulders sont inconstants, mais occupent toujours le 3e rang du Circuit Wolff. Cody Regis (56 pp), Marcus Nidiffer (58 pp) et Mike Montville (59 pp) ont tous 21 coups de circuit au compteur, tandis que Conrad Gregor a lui aussi produit 50 points. Par contre, rien ne change au monticule. L’instabilité est le mot approprié lorsqu’on constate que les trois meilleurs partants new-yorkais n’ont que 5 victoires en banque. Rockland devra continuer de se fier sur sa puissante attaque.

4 – Jackals du New Jersey 44v-47d

Les Jackals sont en mode survie et viennent d’envoyer un message d’intérêt capital aux Aigles en les battant à trois reprises. Ils jouent bien dernièrement et il est certain que la formation new-yorkaise ne baissera pas les bras d’ici la fin de la saison. Rappelons que les deux équipes ne s’affronteront plus. Avec seulement 11 matchs à disputer, il faudra 8 ou 9 victoires au New Jersey pour espérer participer à la grande danse automnale.

5 – Aigles de Trois-Rivières 46v-45d



Les Aigles ont eu chaud au New Jersey. Ils étaient à trois retraits de se faire balayer dans une série de 4 matchs, balayage qui aurait ramené les Jackals à égalité avec la formation trifluvienne. Si les deux meilleures formations du circuit ont perdu des lanceurs vedettes, les Aigles en ont trouvé un en Jacob Evans. Il compte 4 départs de qualité au cours desquels il a maintenu une moyenne à 1,50. Avec 30 coups de circuit et 80 points produits, Taylor Brennan continue de prouver qu’il est le joueur le plus utile à son équipe. Les Aigles devraient s’accrocher aux séries éliminatoires.

6 – Champions d’Ottawa 39v-52d



Les Champions ne sont plus dans la course, eux qui n’ont remporté que trois de leurs dix derniers affrontements. Ils ne sont pas si loin du troisième rang (8 victoires), mais ils n’ont jamais su trouver la route d’une série victorieuse.