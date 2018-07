«Power-Ranking»: les Aigles au cœur de la course après 50 matchs

CAN-AM. Le bilan de mi-saison est simple: les Aigles de Trois-Rivières jouent pour .500. Par contre, la dernière séquence de 5 victoires en 6 matchs laisse croire que les Trifluviens pourraient enfin avoir trouvé leur erre d’aller? Notre chroniqueur, Jonathan Cossette, vous livre son deuxième bilan de type «Power Ranking» de la saison.

1 – Miners de Sussex 33v-18d



Les Miners ne ralentissent pas! Ils occupent toujours le sommet de la Ligue Can-Am, eux qui ont remporté 7 de leurs 10 derniers matchs et 18 de leurs 27 derniers duels. Pas moins de sept frappeurs totalisent plus de 25 points produits. Le partant David Rollins est intraitable, lui qui montre un dossier de 5 gains en 6 affrontements, et une moyenne de points mérités à 1,23. Cory Jones (5v-2d) et Andrew Vinson (6v-1d) livrent aussi la marchandise. Les Miners sont équipés pour veiller tard…

2 – Capitales de Québec 32v-19d



Les Capitales sont synonymes de constance, année après année. Ils sont bien installés au 2e rang avec une priorité de 4 matchs sur les Boulders de Rockland. À titre comparatif avec les Miners, seulement quatre Capitales ont plus de 23 points produits. Au monticule, Arik Sikula brille avec une fiche de 7v-2d (2,26), tout comme Ryan Searle avec son dossier de 6v-2d (2,70). La course au sommet devrait se poursuivre à deux équipes…

3 – Aigles de Trois-Rivières 26v-25d



Les Aigles ont remporté 5 de leurs 6 derniers duels et se pointent maintenant dans le rétroviseur des Boulders au 3e rang. Avec un bon alignement de frappeurs (dont Javier Herrera 10 coups de circuit et 36 points produits, Sam Dexter .318 39 pp, Kevin Cornelius 10 cc 27 pp et Taylor Brennan 18 cc 42 pp) et la deuxième meilleure défensive du circuit au niveau des erreurs, Trois-Rivières sera à surveiller si les lanceurs partants trouvent une certaine constance. La moyenne de la rotation oscille entre 3,91 et 4,89. Trois-Rivières sera au plus fort de la course aux séries…

4 – Boulders de Rockland 27v-24d



Les Boulders occupent toujours le 3e rang du Circuit Wolff, même s’ils n’ont remporté que 4 de leurs 10 derniers duels. Ils présentent une excellente attaque diversifiée, comme en font foi les 8 frappeurs qui ont produit plus de 22 points et les 5 frappeurs qui ont cogné plus de 10 longues balles. Par contre, il y a beaucoup d’inconstance au monticule. Pas moins de 16 différents lanceurs ont été appelés à amorcer un match et seulement deux partants (Travis Hissong et Kagen Hopkins) ont 7 départs au compteur. Rockland devra continuer de se fier sur sa puissante attaque…

5 – Jackals du New Jersey 26v-25d



Les Jackals sont au cœur d’une crise avec 3 victoires en 10 sorties, de sorte que Trois-Rivières est maintenant à égalité avec le New Jersey au 4e rang du classement. Dean Green (.365 / 13 cc 41 pp) et David Harris (.335 / 15 cc 44 pp) connaissent une saison incroyable! D’ailleurs, pas moins de sept frappeurs réguliers présentent une moyenne supérieure à .295. C’est plus difficile sur la butte alors que seul Dylan Brammer (6v-3d 3,47) présente un dossier respectable. Les Jackals devront retrouver le chemin de la victoire…

6 – Champions d’Ottawa 22v-29d



Ottawa se maintient, ayant remporté 13 de ses 26 derniers affrontements. Ils ont ajouté deux anciens Aigles en Zak Colby (.310 et 10 pp en 21 matchs) et Edilson Alvarez (1v-1d 3,60). Malheureusement, Ottawa ne marque pas assez de points et le personnel de lanceurs, outre Jordan Kurokawa (5v-3d 2,07) et Jake Hale (5v-3d 3,01) ne vient pas pallier à ce manque. Malgré tout, ils ne sont qu’à 4 matchs d’une place en séries…