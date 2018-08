Poursuite policière : un Trifluvien de 34 ans arrêté

Crédit photo : Photo archives

TROIS-RIVIÈRES. Les patrouilleurs de la Direction de la police de Trois-Rivières

ont effectué une poursuite policière dans la nuit de mardi. Celle-ci a fait suite à l’interception d’un véhicule aux abords d’un chantier de construction.

Vers 2h05 la nuit dernière, les patrouilleurs ont aperçu un véhicule immobilisé sur la rue Laviolette,

dans la zone de travaux, près du Cégep. Ceux-ci se sont dirigés vers le véhicule afin de vérifier

les occupants.

Lors de la discussion avec le policier, le conducteur aurait mis le véhicule en marche. Le policier lui aurait demandé de demeurer sur place, mais le conducteur a plutôt décidé de quitter les lieux alors que le policier tentait de l’en empêcher. Ce faisant, celui-ci fut trainé par le véhicule du suspect sur une certaine distance, sans lui causer de blessures.

Les patrouilleurs sont donc partis à sa poursuite. Celle-ci a duré quelques minutes sans que le fuyard ne s’immobilise, commettant plusieurs infractions au Code de la sécurité routière. L’officier superviseur a annulé la poursuite après qu’il eut été possible de prélever la plaque d’immatriculation du véhicule.

Dans les instants qui ont suivi, des patrouilleurs se sont dirigés à la résidence du propriétaire du

véhicule impliqué, dans le secteur Sainte-Marthe-du-Cap. Le véhicule est revenu à l’adresse environ

une heure plus tard. Les policiers qui se trouvaient à proximité des lieux ont rapidement procédé à

l’arrestation des deux occupants du véhicule.

Le conducteur, un homme de 34 ans fut détenu et comparaîtra au Palais de justice sous des accusations de fuite, agression armée et conduite dangereuse. Le passager, quant à lui, fut arrêté pour avoir troublé la paix et fut remis en liberté.