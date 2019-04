De nombreux partenaires de la ville s’unissent pour redonner ses lettres de noblesse au Bas-du-Cap. Cela passe notamment par la mise en place d’un nouveau programme d’aide à la création d’emploi dans le Bas-du-Cap.

Ce programme permet aux entreprises admissibles d’obtenir une aide financière pouvant atteindre 1500$ pour chaque nouvel emploi créé dans la zone ciblée, soir la rue Fusey et le boul. Sainte-Madeleine.

L’objectif est de créer une mixité commerciale intéressante et diversifiée et, évidemment, d’attirer de nouveaux commerces, puisque le taux de vacance commerciale est élevé, en particulier sur le boul. Sainte-Madeleine où se taux avoisine les 37%.

«C’est presque un copier-coller de ce qu’on a fait du côté du centre-ville ces dernières années. Ça a permis d’attirer 36 nouvelles entreprises et de générer plus de 300 emplois pour relativement un faible coût. On le voyait comme un projet pilote. Face au succès de ce programme, on le répète au Bas-du-Cap», indique Mario de Tilly, directeur général d’Innovation et développement économique (IDÉ) Trois-Rivières.

Ce programme s’ajoute au programme Revitalisation des artères commerciales des premiers quartiers adopté par la Ville de Trois-Rivières qui compte trois volets, soit la rénovation de façades commerciales, la construction de logements locatifs ainsi que la revitalisation et le développement des commerces de proximité.

Le quartier se dote également d’un logo jeune et moderne mettant en vedette quatre entrepreneurs du secteur.

«Le Bas-du-Cap doit redevenir un symbole de fierté. Ça fait tellement longtemps que je travaille là-dessus. Là, c’est un développement hyper positif et on est rendu avec une image de marque spécialement pour le quartier. C’est simulant et, comme le dit le slogan, simplement captivant. C’est une initiative qui vient du milieu, des organismes et des citoyens. On a une bonne recette pour aller de l’avant et réaliser de belles choses», souligne Sabrina Roy, conseillère municipale du district de la Madeleine.

Le comité regroupant une quinzaine d’intervenants travailler d’ici l’automne à l’élaboration d’un premier plan d’action qui couvrira l’urbanisme, l’aménagement, l’occupation du territoire, l’animation, les loisirs, les arts, la concertation des commerçants et la consultation citoyenne.

D’ailleurs, les citoyens sont invités à participer à un atelier de co-création en vue de la réfection du boul. Sainte-Madeleine, prévue pour 2021, le 14 mai. Le tout se déroulera au Centre culturel Pauline-Julien.

La ministre de la Justice et députée de la circonscription de Champlain, Sonia LeBel, a assuré les intervenants de son soutien dans ce processus. Elle a également précisé que la décontamination du site de l’ancienne usine Aleris poursuivra son cours à partir de ce printemps. Les études de caractérisation pourront alors être entreprises, ce qui n’a pas été possible durant l’hiver en raison des fortes accumulations de neige.