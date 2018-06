Pour barboter, déguster et relaxer

Crédit photo : Photo archives

Quand le mercure monte, petits et grands profitent du beau temps pour relaxer et se gâter. Voici quelques suggestions pour vous rafraîchir pendant la saison chaude.

Piscines et pataugeoires

À Trois-Rivières, on retrouve dix endroits publics où se baigner: piscine du parc Anjou, piscine et pataugeoire du parc de l’Exposition, pataugeoire du parc des Chenaux, piscine du parc Des Ormeaux, piscine du parc Jean-Béliveau, piscine et pataugeoire du parc Jean-Perron, piscine du parc Lemire, piscine et pataugeoire du parc Martin-Bergeron, piscine du parc Pie-XII et piscine et pataugeoire du parc de l’Île Saint-Quentin.

À Shawinigan, les piscines Saint-Marc (secteur Shawinigan), Saint-Jean-Baptiste (secteur Grand-Mère), Val-Mauricie (secteur Shawinigan-Sud) et Saint-Maurice (secteur Shawinigan) accueilleront les baigneurs cet été.

À Louiseville, la pataugeoire se situe dans le parc de l’île aux trésors sur l’avenue du Parc. À La Tuque, la piscine de l’école Champagnat et la piscine St-Eugène sont de bons endroits pour se rafraîchir. Sur la Rive-Sud, la piscine de l’École nationale de police à Nicolet et celle de l’école secondaire à Saint-Pierre-les-Becquets sont ouvertes au public.

À Trois-Rivières, neuf jeux d’eau font le bonheur des petits comme des grands. Ils sont situés au parc de l’école Le P’tit Bonheur, parc de la Terre-des-Loisirs, parc des Seigneurs, parc Lambert, parc Laviolette, parc Lionel-Rheault, parc Pie-XII, parc Roger-Guibault et parc Sainte-Marguerite.

La Ville de Shawinigan compte deux jeux d’eau sur son territoire, soit au parc Saint-Maurice et au parc Boisvert. À Louiseville, les jeux d’eau sont installés au parc de l’île aux trésors sur l’avenue du Parc.

À La Tuque, le jeu d’eau sur la rue St-Eugène permet aux petits comme aux grands de s’amuser pendant la saison estivale. Sur la Rive-Sud, on retrouve sept jeux d’eau à Bécancour et un à Nicolet sur la rue Martin.

Crèmes glacées

En été, nombreux sont les endroits où déguster un bon cornet de crème glacée. À Trois-Rivières, l’Étoile polaire, Dairy Queen et Chocolats Favoris sont des incontournables. Les glaces maison de la Chocolaterie Samson valent également le détour, tout comme celles du Brise-glace au centre-ville. On peut aussi déguster un gelato avec une vue imprenable sur le fleuve du côté du Sea Shack au bord de l’eau, dans le secteur de Pointe-du-Lac.

À Shawinigan, l’Étoile polaire, le bar laitier Chez Janoch et la Chocolatière d’Autrefois retiennent l’attention. À Louiseville, S-Kim-O mérite qu’on s’y arrête. À Saint-Élie-de-Caxton, La p’tite molle à Réjean attire les amateurs de crème glacée, tout comme La Caillette à Maskinongé.

À La Tuque, le dépanneur du Carrefour a la cote. Sur la Rive-Sud, on retrouve l’Étoile polaire et le Mam Glacé à Nicolet, le Manoir des Glaces à Pierreville et Ô Quai des Glaces à Bécancour.

Boissons fraîches, bières et cocktails

Pour des cocktails rafraîchissants, et surtout créatifs, l’Hôtel-Motel Coconut se veut l’endroit idéal, sans négliger le Bistro Le Pot – Papilles et Cocktails, le Shaker Cuisine & Mixologie et Les Contrebandiers Boissonnerie Gourmande, tous trois situés à Trois-Rivières.

Pour savourer une bonne bière, si vous ne l’avez pas encore visité, vous devez faire un arrêt au Trou du diable, à Shawinigan. Du côté de Yamachiche, on retrouve la Brasserie Dépareillée. Le restaurant latuquois Le Boké, en Haute Mauricie, se veut lui aussi très réputé.

Du côté de la Rive-Sud trifluvienne se trouvent le Pub le Houblon et la Microbrasserie la Flûte à Bec, à Nicolet, et le Pub au Cochon fumé, à Bécancour. S’ajoutent au lot la Microbrasserie Le Presbytère, de Saint-Stanislas, ainsi que la Microbrasserie À la Fût et la Brasserie 500 Steakhouse, à Saint-Tite.

Terrasses

Côté terrasses, le Broadway Pub et le Resto-Lounge Le Radoteux se retrouvent en plein cœur du centre-ville shawiniganais. Du côté de Bécancour, Ô Quai des Brasseurs offre une vue imparable sur le Fleuve Saint-Laurent.

À Louiseville, le Bar Brassette L’Ami se veut fort populaire, tout comme le Bar La Terrasse. Le Bistro Le Tabarouette, ainsi que la Microbrasserie Nouvelle France, situés à Saint-Alexis-des-Monts, valent également le détour.

À La Tuque, le bar La Voûte est l’endroit pour relaxer sur la terrasse, sans oublier la Microbrasserie La Pécheresse. Il y a aussi l’Auberge Beaulieu/504 Resto-Bar, située à Trois-Rives, et le Resto De La Berge, situé à Grande-Piles.

Du côté de Trois-Rivières, la rue des Forges – portion centre-ville – regorge de terrasses. Sur la rue Notre-Dame Centre, le Temps d’une Pinte et le Nord-Ouest Café sont établis depuis des lunes.

Il ne faut pas non plus négliger le Gambrinus, la Terrasse aux Confluents, du Musée Boréalis, le Resto-Bar Le Shack, chez Maïkan Aventure, le Poivre Noir ou encore l’Archibald Microbrasserie.

(En collaboration avec Audrey Leblanc)

*Liste non exhaustive