Poules urbaines: le projet pilote reporté à l’an prochain

En raison de la pandémie de COVID-19, la Ville de Trois-Rivières devra reporter certains projets au cours des prochaines semaines. C’est notamment le cas du projet pilote visant à permettre les poules en ville qui est reporté à l’année prochaine.

L’impossibilité de tenir les séances de formation au courant des prochaines semaines fera rater la période d’approvisionnement en poules pondeuses aux participants intéressés. Au total, 50 permis devaient être rendus disponibles pour la durée du projet pilote. Il s’agissait de l’une des premières mesures du Plan d’agriculture urbaine adopté il y a un an.

La Ville de Trois-Rivières a également pris la décision d’annuler la tenue des Découvertes culturelles. L’événement qui met en lumière le talent des artistes-citoyens du territoire devait se tenir du 23 au 26 avril dans les différents lieux de diffusion culturelle de Trois-Rivières. Cela s’ajoute à l’annulation déjà annoncée de la Fête des cocos.

«Les impacts négatifs de la pandémie se font ressentir sur l’économie de Trois-Rivières, ajoute Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières. On en est conscient et on travaille sur un ensemble de mesures qui seront communiquées d’ici quelques jours. Les employés d’Innovation et Développement économique (IDÉ) y travaillent.»

Dans son point de presse quotidien, M. Lamarche a aussi annoncé que le syndicat des brigadiers, présentement sans emploi, avait accepté la proposition la Ville, c’est-à-dire que les brigadiers âgés de 69 ans et moins peuvent être réaffectés aux organismes qui vivent un manque criant de bénévoles, comme les banques alimentaires.

Une première séance à huis clos

Pour la première fois de son histoire, la Ville de Trois-Rivières présentera sa séance publique à huis clos. Elle sera webdiffusée, comme à l’habitude, sur la chaîne Youtube de la Ville et sur les ondes de la télévision communautaire. Les citoyens qui ont des questions sur l’ordre du jour peuvent acheminer leurs questions à communications@v3r.net, de sorte qu’elles pourront être posées aux élus du conseil de ville.

L’ordre du jour de la séance est disponible ici : Ordre du jour, séance du 17 mars 2020