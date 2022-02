Possibilité de 20 cm de neige dès cette nuit

De la neige laissant une accumulation totale de 15 à 20 cm est prévue dès cette nuit. En effet, les précipitations sous forme de pluie se changeront en neige ce soir.

Cette transition sera accompagnée d’une chute rapide du mercure.

Les surfaces comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement pourraient devenir glacées, glissantes et dangereuses durant la soirée et la nuit de jeudi à vendredi.

La visibilité peut être soudainement réduite par moments dans la neige forte.

Soyez prudents!