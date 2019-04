Positionner Trois-Rivières comme ville d’art et de culture

En cette dernière semaine de la course à la mairie de Trois-Rivières, Éric Lord s’engage à intensifier le positionnement stratégique et le rayonnement de Trois-Rivières par les arts et la culture.

«Face au déclin industriel, des villes dont l’économie était basée sur la grande industrie, comme Trois-Rivières, ont dû repenser leur développement. Les arts et la culture ont été et sont toujours un levier stratégique de développement par les nombreux projets, emplois, entrepreneurs et entreprises culturelles qu’ils génèrent et qui dynamisent le milieu. De plus en plus, la qualité de vie à laquelle contribue le milieu culturel devient un facteur de taille pour attirer des investisseurs, des entrepreneurs et des employés spécialisés», plaide le candidat connu pour ses réalisations à titre de directeur général de Culture Mauricie et comme président du réseau des conseils régionaux de la culture du Québec.

Pour ce faire, il priorise trois grands dossiers, soit assurer la viabilité du Musée POP, soutenir Les Sages Fous dans la réalisation du projet de Fabrique de théâtre insolite et assurer la rénovation de la salle J.-Antonio-Thompson.

M. Lord entend également soutenir les initiatives des organismes artistiques et culturels et des artistes.

« À Trois-Rivières, le secteur arts, spectacles et loisirs joint aux industries culturelles et de l’information représente 3,44 % du PIB de la ville, soit 213 millions de dollars. En termes d’emploi, c’est une part de 4,10 %, soit 3 000 emplois directs dans le secteur information, culture et loisir. Sur le plan de la croissance de l’emploi, Trois-Rivières affiche un taux de 15 %. C’est la plus forte croissance pour l’ensemble de la province avec un taux de de 19 % du PIB», conclut-il