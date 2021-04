Jusqu’au 15 mai, Le 507 présente l’exposition Femmes, une série d’œuvres en techniques mixtes réalisée par l’artiste Catherine Lemay.

L’exposition regroupe huit portraits de femmes issues de différentes époques, de différents milieux et de différentes professions.

«Dans les derniers temps, j’ai eu beaucoup de demandes de portraits en lien avec la musique, essentiellement des artistes masculins. Pour mon exposition, j’ai décidé d’axer juste sur les femmes. Je trouve que c’est encore plus sensé avec tout ce qui s’est passé dans la dernière année, le mouvement #metoo, les féminicides…», raconte Catherine Lemay.

Il était important pour elle de choisir des femmes impliquées dans divers mouvements et débats de société, ainsi que des femmes qui ont eu un impact à travers plusieurs époques: Marilyne Monroe, Janis Joplin, Aphrodite, Maude Wagner, Beyoncé, Grace Jones, Frida Khalo et Sarahmée.

À l’aide de teintes de gris et de blanc, sublimées avec de petits accents de couleurs douces ici et là, l’artiste fait ressortir l’expression de leur visage. «J’essaie de jouer avec différents médiums depuis longtemps, que ce soit avec la peinture acrylique, en cannette, l’encre… J’aime amener différentes textures et opacités à mes portraits», précise-t-elle.

On peut visiter l’exposition Femmes sur les heures d’ouverture de la coopérative Le 507, située sur la rue Saint-Georges au centre-ville.