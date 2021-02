Portes ouvertes virtuelles au Conservatoire de musique

Le Conservatoire de musique de Trois-Rivières ouvrira virtuellement ses portes aux jeunes musiciens de la Mauricie et du Centre-du-Québec le 20 février prochain.

. C’est en s’inscrivant en ligne à la rencontre d’information du 20 février que les candidats intéressés pourront en apprendre davantage sur le Conservatoire dans le confort de leur foyer.

« On souhaite faire des rencontres personnalisées et faire découvrir les avantages du Conservatoire. Dans la semaine du 22 février, il sera d’ailleurs possible d’assister virtuellement à certains cours, précise Eve Martin, directrice du Conservatoire de musique de Trois-Rivières. Nous offrons un milieu vivant et chaleureux où chaque élève peut développer son plein potentiel. »

Le Conservatoire de musique de Trois-Rivières admet des élèves dès l’âge de huit ans au programme préparatoire et offre une formation de haut niveau en musique qui s’étend jusqu’au deuxième cycle universitaire.

Plus de 15 spécialités instrumentales y sont enseignées par un corps professoral composé de musiciens professionnels actifs et impliqués dans leur milieu.

Les jeunes de niveaux primaire et secondaire (1 et 2) sont invités à participer au Concours Scène ouverte. Pour participer à cette édition virtuelle, solistes et petits ensembles doivent faire parvenir une vidéo de leur performance auprès de la responsable du registrariat au CMTR ou au courriel suivant josee.laroche@conservatoire.gouv.qc.ca, d’ici le 14 février 2021.