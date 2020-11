Portes ouvertes virtuelles au Cégep

Les portes ouvertes du Cégep de Trois-Rivières se tiendront le 3 novembre pour les programmes préuniversitaires et le 4 novembre pour les programmes techniques. Une formule virtuelle est de mise pour l’activité et permettra aux futurs étudiants de la région et d’ailleurs de pouvoir découvrir le collège dans le confort de leur foyer.

Dès 17 h 30, et ce, pour les deux soirées, l’événement interactif permettra aux élèves et à leurs parents de découvrir plus de 40 programmes préuniversitaires, techniques et DEC-Bac du Cégep de Trois-Rivières et de s’informer sur la vie étudiante et les différents services offerts.

Les visiteurs pourront aussi échanger et discuter avec des représentants de chaque programme selon les plages horaires proposées.