Portes ouvertes chez les artistes

Crédit photo : Marie-Pier Lemaire

MRC DES CHENAUX. Plusieurs artistes ouvrent les portes de leur atelier à l’occasion de la 11e édition du Parcours campagn’Art qui aura lieu ces 22 et 23 septembre, entre 11h et 17h, à travers six municipalités : Batiscan, Champlain, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Saint-Narcisse, Saint-Prosper-de-Champlain et Saint-Stanislas.

Chaque atelier participant sera identifié avec un panneau aux couleurs du Parcours campagn’Art. Plusieurs médiums différents seront mis en valeur : sculpture de bronze et de bois, dessin au plomb, peinture à l’acrylique, à l’huile et à l’aquarelle, fer ornemental, aérographie et textile.

La formule du Parcours campagn’Art est fort simple, conviviale et surtout flexible. Un arrêt à la Galerie du Presbytère de Champlain (989, Notre-Dame) vous permettra de visiter l’exposition collective des artistes participants en plus d’y cueillir le dépliant, incluant la carte routière, afin d’aller à leur rencontre. Une fois le dépliant en main, à vous de tracer votre propre route.

L’agente de développement culturel, présente sur place tout au long de la fin de semaine, pourra vous aider à cibler les ateliers qui correspondent à vos intérêts et préoccupations artistiques.

Le Parcours campagn’Art offre la chance aux visiteurs de gagner un prix échangeable dans l’un des ateliers participants. Deux prix de 300 $ seront à gagner, en plus de celui offert par Desjardins. Au total, il s’agit donc de 900 $ en prix à gagner. Pour participer, il suffit simplement de se rendre dans l’un des ateliers afin d’y remplir un coupon de participation. Plus vous visitez d’ateliers ou vous achetez, plus vous avez de chances de gagner. Le tirage aura lieu le 1er octobre 2018.