Portes ouvertes au Conservatoire

C’est le samedi 22 février que se tiendra la journée portes ouvertes annuelle du Conservatoire de musique de Trois-Rivières.

De 9h à 17h, les futurs élèves et leurs parents auront l’occasion de visiter les locaux, voir le quotidien du Conservatoire et de rencontrer les professeurs et le personnel administratif.

En parallèle se tiendra le concours Scène ouverte à la salle Armando-Santiago. De jeunes musiciens, instrumentistes ou chanteurs de la Mauricie et du Centre-du-Québec offriront des performances dans un esprit de partage et de collégialité.