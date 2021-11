Portes ouvertes au Collège Laflèche

Le Collège Laflèche tiendra sa journée Portes ouvertes le 7 novembre de 10h à 13h.

Les futurs étudiants sont invités à s’inscrire préalablement sur le site Internet du Collège Laflèche pour réserver leur place. Ils seront invités, lors de l’événement, à découvrir les différents programmes d’études et à effectuer des visites guidées du Collège et des résidences.

Les visiteurs auront également l’opportunité d’explorer les infrastructures comme l’atelier de fabrication numérique Lab321, l’Espace créatif, les classes d’apprentissage actif, les laboratoires de sciences, le restaurant pédagogique L’escarbille, etc.

Des kiosques permettront de présenter les services du Laflèche tels que l’aide financière, les résidences, l’admission, les sports, les services adaptés et psychosociaux, la vie étudiante, la Formation continue et l’International. Il sera également possible de s’inscrire sur place à l’activité Étudiant d’un jour.

Les personnes qui ne peuvent se déplacer à l’événement en présence du 7 novembre pourront participer à des ateliers virtuels qui seront présentés dans la semaine du 8 novembre.

Les inscriptions se font en ligne dès maintenant au www.clafleche.qc.ca/jpo