Portes ouvertes au Centre d’amitié autochtone

Le Centre d’amitié autochtone de Trois-Rivières organise une journée portes ouvertes le 17 juillet entre 10h et 17h. L’événement aura lieu dans les locaux du Centre d’Amitié Autochtone, au 1000, boulevard du Saint-Maurice.

Au programme cette journée : présentation des services du Centre d’Amitié Autochtone de Trois-Rivières, de ressources multimédias reconnues par les Premières Nations pour représenter leurs réalités, des conférences et discussions interculturelles, ainsi que des initiations à l’artisanat autochtone (confection de capteurs de rêves, de bracelets et porte-clefs en cuir et de pain traditionnel).

La programmation complète est disponible sur l’événement Facebook « Journée Portes Ouvertes Centre d’Amitié Autochtone de T-R ».

L’événement est gratuit pour les participants grâce au Fonds de développement social de la Ville de Trois-Rivières. Une autre rencontre, plus axée sur la prise en charge des populations autochtones par les milieux communautaires, est prévue en septembre 2019.