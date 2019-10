Portes ouvertes à l’UQTR

L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) ouvrira ses installations aux futurs étudiants, ce samedi 2 novembre, de 10 h à 15 h, lors de sa traditionnelle Journée portes ouvertes.

Les visiteurs auront l’occasion de découvrir les multiples facettes de la formation et de la vie universitaire sur le campus trifluvien.

Le cœur des activités sera situé dans les pavillons Albert-Tessier et Ringuet, où une cinquantaine de kiosques d’information seront animés par des responsables de programmes, des professeurs, des professionnels et des ambassadeurs. À noter que tous les départements de l’Université seront représentés pour l’occasion.

Plus précisément, cette journée sera notamment l’occasion pour les futurs étudiants se renseigner au sujet des programmes d’études de l’UQTR, des services disponibles, des échanges internationaux (études et stages) ainsi que des activités culturelles et sociales.

Des visites guidées seront aussi proposées aux futurs étudiants afin de leur permettre de parcourir les pavillons, la bibliothèque, les laboratoires, les résidences, le Centre de l’activité physique et sportive (CAPS) Léopold-Gagnon, le café-bistro La Chasse-Galerie, de même que les locaux spécifiques de certains programmes.

Les futurs étudiants qui prendront part à cette Journée portes ouvertes pourront effectuer leur demande d’admission sur place gratuitement.

Pour plus de détails, visitez le site Web de la Journée portes ouvertes: www.uqtr.ca/choisiruqtr