Portes ouvertes à l’Habitation Saint-Philippe

L’Office municipal d’habitation de Trois-Rivières (OMHTR) tiendra son deuxième événement portes ouvertes ce jeudi 12 mars, de 13h à 15h, à l’Habitation Saint-Philippe, sur la rue Saint-Olivier.

L’équipe de l’OMHTR sera présente afin de faire visiter un logement type, répondre aux questions des visiteurs et présenter les services offerts. Il sera aussi possible de faire une demande de logement, directement sur place.

« Bien que l’Office soit connu auprès de la population trifluvienne, nous savons que les services offerts restent méconnus et que certains préjugés qui subsistent sont souvent un frein pour des personnes qui pourraient bénéficier de nos logements. Par cette activité, nous souhaitons permettre à la population de voir ce qu’est réellement un logement HLM et de poser ses questions », explique Linda Guimond, directrice – Accompagnement social et location à l’OMHTR.

Ces portes ouvertes s’adressent à toute personne qui souhaite découvrir l’intérieur des HLM, connaître les conditions d’admissibilité des logements subventionnés de l’OMHTR, pour soi ou pour un proche, ou même faire une demande de logement. Les bénévoles de la Maison de quartier Saint-Philippe seront également présents afin de présenter les services et activités offerts aux résidents du secteur.