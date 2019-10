Portes ouvertes à l’aéroport

La population aura l’occasion de découvrir l’envers du décor à l’Aéroport de Trois-Rivières lors d’une journée portes ouverte le samedi 26 octobre, de 12h à 16h.

Les citoyens auront accès site de l’intérieur, côté piste, une zone habituellement réservée aux pilotes et aux passagers.

Les départs des visites se feront devant l’aérogare (3500, rue de l’Aéroport) toutes les 10 minutes. Les visiteurs seront déplacés en navette vers le grand dôme de l’entreprise AAR qui accueille les kiosques des exposants. Ils pourront aussi jeter un coup d’œil à l’intérieur d’un hangar d’AAR et à la station météo d’Environnement Canada.

La visite des lieux durant environ 90 minutes.

L’accès au stationnement de l’aéroport est libre et gratuit, jusqu’à la limite de sa capacité. Comme une importante partie des activités aura lieu sous le grand dôme d’AAR, l’événement se tiendra beau temps, mauvais temps.

Notons également qu’un autobus de la STTR fera la navette entre le terminus centre-ville et l’aéroport pour permettre au plus grand nombre de personnes de participer à l’événement. La navette partira du centre-ville à 12h30, 13h30 et 14h30.

26 630

Mouvements d’avion sur la piste de l’aéroport de Trois-Rivières comptabilisés en 2018