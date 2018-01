Port: le trafic en baisse en 2017

Crédit photo : Photo archives - Marie-Eve Alarie

BILAN. Le Port de Trois-Rivières a accueilli 168 navires, dont 12 escales de croisières, en 2017. Toutefois, le trafic a diminué d’environ 180 000 tonnes métriques pour se situer à 2,6 millions de tonnes métriques.

Cette baisse est attribuables à la diminution du trafic de vrac solide (-100 000 tonnes métriques) et celui des marchandises générales, qui est passé de 174 000 à 73 000 tonnes métriques.

«Une combinaison de facteurs a temporairement affecté le trafic de plusieurs industries desservies par le port. Nous sommes confiants que la situation va se redresser en 2018», indique Gaétan Boivin, président-directeur général de l’Administration portuaire de Trois-Rivières (APTR).

En dépit de la baisse du trafic, l’APTR enregistre des bénéfices de 1,1 million $ pour 2017.

«Le terminal et le prolongement du quai 10, nos plus récentes infrastructures, sont maintenant pleinement opérationnelles et devraient commencer à livrer leur potentiel dès 2018», ajoute M. Boivin.

Ces travaux ont notamment permis d’augmenter la superficie d’entreposage extérieur à 12 000 mètres carrés. Cela a représenté un investissement de 14,8 millions $. C’est Logistec Arrimage inc. qui a obtenu le contrat de location et d’exploitation de ce terminal qui comprend trois hangars.

Au cours de la dernière année, le Port a également complété la réalisation de son plan de modernisation Cap sur 2020 avec trois années d’avance sur l’échéancier original. L’ensemble des travaux a nécessité des investissements de 131,6 millions $.

En 2018, le Port présentera son prochain plan de développement.