Port de Trois-Rivières: une deuxième année record consécutive

Après une année record en 2018, le Port de Trois-Rivières a connu une deuxième année record consécutive en 2019 avec une manutention de 4,2 millions de tonnes métriques de marchandises, soit une hausse de 10%.

Si la manutention de vrac liquide et de marchandises générales est demeurée stable, c’est la manutention de vrac qui a bondi de 3,2 millions à 3,6 millions de tonnes métriques.

«On est très content des résultats. Les investissements des dernières années avec le terminal 13 et le 9 donnent de bons résultats. On était somme toute à pleine capacité. Ça a permis une certaine croissance. L’augmentation du vrac est particulièrement due au terminal 13 avec le groupe Somavrac. Ça a permis d’augmenter les volumes. On vit les résultats de Cap sur 2020», précise Gaétan Boivin, président-directeur général du Port de Trois-Rivières.

Les améliorations apportées par G3 Canada Limited ont également permis d’accueillir davantage de camions pour transporter le grain des agriculteurs locaux vers des marchés internationaux. Cela a entraîné, en 2019, une augmentation de 271 000 tonnes de grains arrivés par camions et destinés aux marchés d’outre-mer.

Ces résultats ont entraîné un bénéfice de 2,9 M$ pour l’Administration portuaire de Trois-Rivières (APTR).

Au cours de l’année 2019, 260 navires ont accosté au port, dont 25 escales de croisière.

Par ailleurs, une étape importante dans la mise en oeuvre de la Zone industrialo-portuaire a été franchie par l’entente conclue avec Les Produits d’acier Hason. Le bâtiment construit sur le terrain de la rue Bellefeuille permet à l’entreprise d’assembler ses produits surdimensionnés pour ensuite en faire l’exportation via les installations portuaires.

La dernière année a aussi été marquée par le déploiement de plusieurs projets issus du plan de développement Cap sur 2030, dont deux fonds d’investissement en innovation et en environnement.

Grâce à ces enveloppes, 2,5 M$, étalés sur cinq ans, sont mis à la disposition des utilisateurs et clients pour rendre le Port plus compétitif dans le respect de l’environnement.

L’APTR a également poursuivi le déploiement des actions de son plan de développement durable. Par exemple, des vérifications de conformité environnementale, en présence d’experts externes, ont été effectuées afin d’assurer une qualité des suivis.

«Autant pour les clients que pour nous, on exige des vérifications de conformité environnementale. Ça nous permet d’avoir un regard externe. Quand le rapport est produit, ça vient avec un plan d’action. Il y a toujours des choses à améliorer du côté environnemental. On pourra suivre ce plan avec nos clients utilisateurs jusqu’à la nouvelle vérification dans trois ans», explique M. Boivin.

«On a de très bons utilisateurs et clients. C’est facile de travailler avec eux du point de vue environnemental. On sent que la culture environnementale et le développement durable ont une base très forte et on collabore très bien tous ensemble», ajoute-t-il.

Le projet de développement de la bande riveraine lancé par le Port de Trois-Rivières, qui se travaille maintenant en étroite collaboration avec la Ville de Trois-Rivières et Innovation et Développement économique, connaît des ralentissements depuis le début de la pandémie.

Le Port souhaitait initialement faire modifier ses lettres patentes pour permettre le projet. Cependant, cela n’est pas possible. «Transports Canada ont des devoirs à faire, mais là, ils sont pris dans la pandémie. C’est au ralenti et on le comprend, avec le contexte, note M. Boivin. On pense qu’on pourra reprendre les travaux à l’automne avec plus d’assiduité. Avec l’aide de François-Philippe Champagne et des fonctionnaires, on veut trouver une solution à ça, car tout le monde veut ce projet. On doit trouver un chemin pour y parvenir. Je suis très positif et optimiste.»

Un don à cinq organismes



Dans le contexte de pandémie de COVID-19 qui sévit depuis le mois de mars, le Port de Trois-Rivières a décidé d’effectuer un don spécial de 25 000$ aux organismes COMSEP, Les Artisans de la Paix, Le Havre et Point de rue, tous des organismes situés dans les premiers quartiers qui offrent de l’aide de première ligne, ainsi qu’au Fonds d’urgence de Centraide Mauricie.

«On a soutenu 70 organismes au cours de l’année 2019. Il y a beaucoup de besoins, surtout en ce moment. Nos gens travaillent; il n’y a pas eu de mises à pied, mais ce n’est pas le cas pour beaucoup de travailleurs. Beaucoup se retrouvent dans le besoin. Ces organismes sont sur le terrain pour aider les gens. Ça va de soi de les aider. C’est dans nos valeurs et c’est une responsabilité sociale qu’on a», soutient M. Boivin.

***

COVID-19 : des impacts à venir

Le Port de Trois-Rivières ne ressent pas les impacts de la pandémie de COVID-19 sur le transport maritime pour le moment.

Il faut comprendre que les navires sont réservés plusieurs mois à l’avance, de sorte que les marchandises qui transitent par le port en ce moment sont des livraisons réservées avant la pandémie.

«Les six premiers mois de l’année 2020 sont exactement dans nos prévisions. C’est dans la deuxième partie de l’année que l’on devrait ressentir les impacts de la pandémie, durant l’été et l’automne. On s’attend à une diminution de 15% du trafic. C’est significatif pour nous. On a des frais fixes. Ce sont avec les derniers navires de l’année qu’on fait plus notre argent, mais ce n’est pas tragique pour nous. On garde nos employés, on baisse la tête et on attend que ça passe. Toutefois, on n’entend pas réduire notre implication dans la communauté», conclut Gaétan Boivin.