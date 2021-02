Port de Trois-Rivières : 209 navires en 2020

Au total, 209 navires ont accosté au Port de Trois-Rivières en 2020. Au cours de la dernière année, le Port de Trois-Rivières a enregistré un trafic de marchandises manutentionnées s’élevant à 3,3 millions de tonnes métriques (MTM). Bien qu’il s’agisse d’une baisse par rapport à l’année record que fut 2019, cela correspond à la moyenne des cinq dernières années et aux prévisions établies.

Ainsi, les 2,9 MTM du trafic de vrac solide ont représenté 85 % du tonnage total, le vrac liquide avec 300 000 tonnes métriques, 10 %, et les marchandises générales avec 170 000 tonnes métriques, 5 %.

Par ailleurs, un jalon important du plan Cap sur 2030 a été franchi en octobre dernier lorsque Transports Canada a confirmé l’octroi d’une aide financière de 33,4 M$, sur un investissement total de près de 130M$, pour la construction du Terminal 21.

Projet phare du plan de développement Cap sur 2030, ce nouveau terminal permettra d’accroitre de près de 50 % la capacité du Port qui fonctionne actuellement à plein régime; alors que de plus en plus d’entreprises souhaitent faire appel à ses services pour rejoindre les marchés internationaux. Ce sont 716 mètres de façades de quais et près de 100 000 m2 de superficie, qui seront ajoutés à l’ouest des infrastructures actuelles. La mise en service est prévue pour début 2024.

Le partenariat entre les ports de Trois-Rivières et de Montréal a également franchi une étape importante en 2020 avec le déploiement de trois projets qui viendront améliorer les opérations maritimes des deux ports soit : la mise en place d’un portail extranet commun permettant d’encadrer l’arrivée des navires, l’harmonisation des pratiques et procédures et l’implantation d’une carte d’accès commune pour les travailleurs et visiteurs.