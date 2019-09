Pont d’étagement du boul. Thibeau: les travaux sont finis

Bonne nouvelle pour les nombreux automobilistes qui y passent chaque jour: les travaux de réfection du pont d’étagement situé sur le boulevard Thibeau, au-dessus de l’autoroute 40, sont terminés.

La réfection majeure du pont d’étagement, débutée en 2018, permettra de prolonger la durée de vie de cette infrastructure et d’améliorer le confort de roulement tout en assurant la sécurité des usagers de la route.

Les travailleurs ont notamment effectué la réparation du dessous de la dalle et des poutres, la reconstruction des côtés extérieurs, la construction de massifs de lampadaires, le remplacement des dispositifs de retenue, la reconstruction et la reconfiguration de la bande médiane et la réparation du dessus de la dalle et asphaltage.

Rappelons que 37 000 véhicules circulent tous les jours sur la route 157, dont 8% de véhicules lourds.